05.47: Evropská lidová strana (EPP) se podle předběžných výsledků stala vítězem letošních voleb do Evropského parlamentu, v němž by měla získat 178 z celkem 751 křesel. Druzí socialisté (S&D) by měli získat 152 mandátů a třetí, liberální frakce ALDE 108.

05.45: Do europarlamentu se dostal bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, který na podzim 2017 uprchl do Belgie. Doma mu hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury, jíž se podle prokuratury dopustil s dalšími katalánskými politiky uspořádáním ilegálního referenda o nezávislosti Katalánska. Kandidaturu mu původně volební komise zamítla, soud ale verdikt komise zvrátil.

05.39: Ve Španělsku vyhráli volby do Evropského parlamentu vládní socialisté (PSOE) se ziskem téměř 33 procent odevzdaných hlasů a 20 europoslaneckých křesel. Španělsko je jedinou velkou zemí Evropské unie, kde socialisté ovládnou výsledky eurovoleb.