Návrh zákona, který představila premiérka Mayová, má dát rámec přijetí dohody o brexitu vyjednané s Bruselem. Tu třikrát odmítli poslanci, což přispělo k tomu, že Británie neodešla z EU v původně plánovaném termínu na konci března. Požadavky poslanců jsou tak rozsáhlé, že je kvůli nim potřeba přijmout speciální zákon. Důvodem předložení zákona je snaha neměnit už vyjednanou dohodu o brexitu a ošetřit problémové body zákonem. Zákon, o němž by se mělo hlasovat v červnu, by měl umožnit poslancům, aby případně vypsali další referendum, ve kterém by se hlasovalo o vyjednaném návrhu o brexitu. Umožní i poslancům hlasovat o možnostech budoucího celního uspořádání včetně dočasné celní unie, zavazuje Spojené království najít do konce roku 2020 alternativu k irské pojistce. Pokud by irská pojistka vstoupila v platnost, garantuje, že Severní Irsko bude ve stejném celním prostoru jako Velká Británie. Zákon má také zaručit, že práva pracujících budou po brexitu minimálně na stejné úrovni jako nyní a že se udrží i stávající standardy ochrany životního prostředí.