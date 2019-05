Novinky

Syn s matkou mluvil naposled 19. listopadu 2018. O dva dny později ho kontaktoval jeho známý, který se ho ptal, jestli neví, co s ní je, protože nebyla doma a pryč bylo i její auto.

Policie pak zahájila pátrání a druhý den ráno našla tělo ženy na dně kamenolomu. Koroner John Gittins dospěl k závěru, že se zabila. Brzo se ukázal i důvod sebevraždy. Na účtu měla jen pět liber. Našetřených 5000 liber postupně utratila, protože jí omylem přestali vyplácet důchod.

Worral zjistil, že jeho rozvedená matka pobírala důchod navýšený o bonusy. V roce 2014 ministerstvu práce a důchodů oznámila, že dědila, načež jí ministerstvo vzalo nejen bonusy, ale zastavilo i výplatu důchodu, takže neměla žádný příjem.

Ministerstvo synovi sdělilo, že penze jí měla být dál vyplácena, ale nestalo se tak kvůli administrativní chybě.

Here's the 19 seconds of coverage BBC Wales gave to Joy Worrall's death. pic.twitter.com/Ygbw1OsIVi — I was a JSA claimant (@imajsaclaimant) 9. května 2019

„Myšlenkami jsme s rodinou a přáteli paní Worrallové. Omlouváme se rodině paní Worrallové za chybu, které vedla k zastavení výplaty důchodu a zavazujeme se, že se z toho poučíme,” uvedl mluvčí ministerstva.

Worrall řekl, že jeho matka nikdy nikomu o svých finančních problémech neřekla a že pro ni bylo typické, že nechtěla zatěžovat ostatní: „Moje matka byla hrdá žena, která prostě zůstala bez peněz. Ministerstvo selhalo v plnění svého úkolu starat se. Je ostuda, že se to může stát v moderní společností a znepokojuje mě, že by se to mohlo stát i někomu dalšímu.“

Labouristický poslanec David Hanson chce dosáhnout toho, aby ministerstvo na žádost rodiny revokovalo své rozhodnutí.