Novinky, ČTK

Heslo "Bollocks to brexit" se dá volně přeložit jako "Do hajzlu s brexitem". Slovo "bollocks" se v hovorové britské angličtině používá k hanlivému označení nesmyslu.

„Je to pokus vyjádřit trochu ostřejší formou to, co si mnoho lidí ve skutečnosti myslí,“ uvedl v reakci na kritiku za použití vulgárního výrazu šestasedmdesátiletý předseda liberálních demokratů Vince Cable. „Je to jasné, je to upřímné,“ bránil volbu. Někteří lidé se sice podle něj budou cítit uražení, „jiní si ale pomyslí: tihle lidé říkají naprosto upřímně, co si myslí“, dodal předseda Liberálních demokratů.

Británie měla původně Evropskou unii opustit 29. března, později 12. dubna a nyní je nejzazší termín brexitu stanoven na 31. října. Vláda premiérky Theresy Mayové donedávna prohlašovala, že se pokusí brexitovou dohodu schválit do 22. května, aby se nemuseli Britové účastnit voleb do Evropského parlamentu.

V úterý ale faktický zástupce britské premiérky David Lidington uznal, že vláda dohodu včas neprosadí, a evropské volby se tak v Británii budou konat 23. května.

Liberální demokraté, kteří podporují setrvání Británie v EU, mají v 650členném britském parlamentu jen 11 poslanců. Z místních voleb z počátku května, které se konaly v Severním Irsku a velké části Anglie, ale vzešli posíleni. Počet svých křesel v místních radách téměř zdvojnásobili. Vládní konzervativci a opoziční labouristé naopak vyšli z voleb jako poražení.