ČTK

Devětadvacetiletý Kühnert, který si v Německu udělal jméno, když vedl odpor proti vzniku další velké koalice sociálních demokratů (SPD) s konzervativní unií CDU/CSU, své představy nastínil v rozhovoru s týdeníkem Die Zeit.

Vyjádřil třeba přesvědčení, že bez „demokratické kolektivizace” není překonání kapitalismu myslitelné. Na příkladu BMW pak vysvětloval, jak by vypadala. Zásadní podle něj je, aby bylo rozdělování zisku automobilky „demokraticky kontrolované”, což vylučuje její soukromé vlastnictví.

Každý by také podle něj měl vlastnit maximálně ten byt, v němž bydlí, a pronajímání bytů za účelem zisku by nebylo možné.

Kritika od opozice



Reakce konzervativních politiků na sebe nenechala dlouho čekat. „Naštěstí jsme překonali socialismus, v němž si sice všichni byli rovni, ale rovni v chudobě,” uvedl ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU), podle něhož jde o praštěné návrhy pomýleného fantasty, které nelze brát vážně.

Také místopředseda CDU Thomas Strobl se podivil, že 30 let po pádu východního Německa mluví levice znovu o „demokratickém socialismu”. Generální tajemnice svobodných demokratů (FDP) Linda Teutebergová zase poznamenala, že by si SPD měla vyjasnit svůj vztah k soukromému majetku.

Kritiku si ale Kühnert vysloužil částečně i z vlastních řad. „Jaký velký nesmysl! Co to hulil? Legální to být nemohlo,” napsal na Twitteru sociálnědemokratický poslanec Johannes Kahrs.