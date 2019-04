ČTK

Plavidlu německé neziskové organizace Sea-Eye, které už více než týden čeká u maltského pobřeží, však Malta zakotvit ve svém přístavu nepovolí. Běžence na pevninu přepraví maltské lodě, odtud pak poputují do hostitelských zemí.

Na palubě lodi Alan Kurdi se momentálně nachází 62 zachráněných migrantů, včetně žen a dětí, a 17 členů posádky. Zakotvit ve svých přístavech plavidlu zakázala kromě Malty také Itálie a Libye.

Berlín i Paříž už v pátek oznámily, že jsou ochotny přijmout část běženců na palubě lodi Alan Kurdi. Do Německa by mělo poputovat 22 migrantů, do Francie dalších 20 zachráněných.

Organizace Sea-Eye v pátek varovala, že situace na lodi je kritická. Maltského premiéra Josepha Muscata vyzvala, aby plavidlu neprodleně otevřel přístav.