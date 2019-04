Novinky, ČTK

"Účast ve volbách není nevyhnutelná, neboť odchod z EU před datem voleb automaticky odstraňuje podmínku účasti," uvedl vládní mluvčí v prohlášení.

Británie měla z EU původně odejít 29. března, do tohoto data ale nebyla schopna schválit podobu brexitu, respektive podobu dalších vztahů. Termín prodloužila na 12. dubna, dosud ale dohoda stále schválena nebyla a premiérka Mayová požádala o další odklad až do 30. června.

O tomto odkladu bude ve středu rozhodovat summit EU. Pokud by jej schválil, musela by se Británie účastnit voleb do europarlamentu, které začínají 23. května.

Předseda Evropské rady Donald Tusk už Británii nabídl pružný roční odklad. K tomu se skepticky staví Francie, která chce i u navrženého odkladu zdůvodnění a „konkrétní plán.”