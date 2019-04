Vydatně pršet začalo v pátek, déšť se zintenzivnil v noci na sobotu. Ulice se proměnily v řeky, voda zaplavila domy a firmy. Následkem prudkých dešťů nastaly sesuvy půdy a doslova se zhroutila dopravní síť, píše server keeptalkinggreece.com.

Voda a sesuvy půdy odřízly od světa městečko Viannos. Pod vodou jsou oblasti kolem pláže Pahia Ammos a také oblast Lasithi, která je asi 30 kilometrů jižně od letoviska Malia na severovýchodním pobřeží Kréty.

#crete Agios Nikolaos @severeweatherEU

The river is alive after 10 years.

This is how it looks now in its calm condition. After 14 hours of thunderstorm. pic.twitter.com/4lRFGoSK1x