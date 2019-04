Poslanci se na sociálních sítích předháněli v komentování situace a vtípcích. „Jsem v zasedacím sále Dolní sněmovny a slyším kapat déšť skrz střechu. Parlament je opravdu rozbitý,“ napsal na Twitteru labouristický poslanec Justin Madders. Narážel tak na komentáře, podle kterých je současný parlament kvůli neschopnosti dohodnout se na postupu na cestě k brexitu „rozbitý“.

„Velmi hlasitý proud vody se řine ze stropu - je to biblická potopa, která nás má všechny spláchnout?!!“ ptá se naTwitteru Maddersova konzervativní kolegyně Julia Lopezová.

WATCH: House of Commons business suspended after water starts pouring into press gallery.



Just listen to the sound of water at the end! 💦#leakinquiry pic.twitter.com/O3hH9KRnsH