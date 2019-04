Novinky, ČTK, BBC

Jakýkoli nadstranický plán, který by byl po jednáních s lídrem opozice předložen ke schválení parlamentu, musí být podle Mayové založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala vloni s Bruselem.

Kompromisní brexitovou dohodu musí parlament schválit do 22. května. Premiérka vyloučila, že by se Británie účastnila voleb do Evropského parlamentu.

Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů, o kterých by mohli hlasovat.

Brexit Odchod Velké Británie z EU odhlasovali voliči těsnou většinou v referendu v roce 2016. Původně mělo dojít k brexitu letos 29. března, ale Britové požádali EU o odklad. Vyjednanou „rozvodovou“ dohodu s EU totiž neschválil britský parlament. Sedmadvacítka připustila odklad do 22. května pod podmínkou, že Dolní sněmovna vyjednanou dohodu o podmínkách brexitu schválí, nebo odklad do 12. dubna, což je považováno za mezní datum pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb.

Evropská unie tlačí na Británii, aby konečně přišla s plánem, jinak hrozí na konci příštího týdne odchod země z EU bez dohody. Aktuální termín brexitu je 12. dubna.

Francouzský prezident Emmanuel Macron během úterního setkání s irským premiérem Leem Varadkarem řekl, že Evropská unie „nemůže být trvale rukojmím politické krize ve Spojeném království“.

V případě, že Británie „téměř tři roky po referendu” o odchodu z EU nepředloží „věrohodný alternativní plán do 10. dubna”, vybere si podle něj Londýn „de facto sám odchod bez dohody”.

Na středu 10. dubna je svolaný mimořádný summit EU. Další prodloužení lhůty na vyjednání podmínek spořádaného odchodu Británie z EU, kvůli kterému by se země musela účastnit voleb do Evropského parlamentu, není podle hlavy francouzského státu ani samozřejmé, ani automatické.