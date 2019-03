Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Oficiální výsledky budou sice zveřejněny až v neděli v poledne, už nyní po sečtení dvou třetin volebních okrsků je jasné, že Slovensko bude mít první prezidentku v historii.

Budoucí prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Čaputová poděkovala voličům nejen ve slovenštině, ale také v jazyce národnostních menšin. „Jsem šťastná z výsledku. Dá se získat důvěra bez agresivního slovníku,” řekla.

Ve štábu Zuzany Čaputové propukly oslavy

FOTO: Petr David Josek, ČTK/AP

Budoucí prezidentka vybídla ke spolupráci všech bez ohledu na osobní zájmy. „Vidíme, že slušnost v politice může být naší silou. Hledejme, co nás spojuje," sdělila. Po nástupu do funkce se plánuje setkat s představiteli politických stran.

Přiznala, že volební výsledek je pro ni překvapením. „Domnívala jsem se, že výsledek bude těsnější. Je to velmi silný mandát,” řekla. Potvrdila, že na první zahraniční cestu pojede do České republiky. Prezidenta Zemana respektuji, jako legitimně zvoleného prezidenta České republiky.

Volební štáb Zuzany Čaputové

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Volební protikandidát Maroš Šefčovič poblahopřál Čaputové a uznal svou porážku. „Přeji paní prezidentce a Slovensku jen to nejlepší a posílám ji kytici,” řekl.

Poděkoval všem voličům, kteří přišli k volbám a těm, kteří mu dali svůj hlas. „Spát půjdu s čistým svědomím, protože jsem udělal maximum. Volbu respektuji,” řekl. Šefčovič se příští týden jako místopředseda Evropské komise vrací do Bruselu. „Pak zvážím, jak naložím s důvěrou lidí. Moc si to vážím,” uvedl a dodal: „Vždy budu pracovat pro Slovensko, vždy budu přát Slovensku to nejlepší.”

Maroš Šefčovič

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

Ve štábu Čaputové se slaví. Za favoritkou dorazila do volebního štábu současná hlava Slovenska prezident Andrej Kiska a také herci Slovenského národního divadla Martin Huba, Ján Koleník, Richard Stanke a další. „Je čas na změnu, všichni to cítíme a moc ji potřebujeme,” řekl Koleník.

Končící prezident Andrej Kiska blahopřál své nástupkyni

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Průběžné výsledky odpovídají výsledkům průzkumů. Agentura Focus uvedla, že Čaputovou podporovalo 55,2 procenta dotázaných, místopředsedu Evropské komise Šefčoviče zbylých 44,80 procenta. Agentura Median SK v průzkumu přisoudila Čaputové 60,5 procenta a Šefčovičovi 39,5 procenta.

Čaputovou podle agentury Median SK volily především mladší ročníky, ale převahu měla také u voličů od 31 do 60 let, Šefčovič bodoval u voličů ve věkové kategorii nad 60 let. Podařilo se mu získat většinu voličů Štefana Harabina, který se v prvním kole umístil na třetím místě a část voličů Mariana Kotleby, který v prvním kole skončil na čtvrtém místě.

Maroš Šefčovič s manželkou (vlevo) ve volebním štábu

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

Čaputová zvítězila ve městech i na venkově. Ale účast bude nižší, než v prvním kole. Před dvěma týdny v prvním kole dosáhla účast 49 procent, nyní se pohybuje jen na úrovni kolem 40 procent.

Čaputová je profesí právnička a v minulosti se zviditelnila více než desetiletým úspěšným bojem proti skládce odpadu ve městě Pezinok.

Slovenský nejvyšší soud v roce 2013 rozhodl, že skládka je nezákonná. Tento verdikt navazoval na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, který potvrdil právo veřejnosti na účast při rozhodování v záležitostech, které ovlivňují životní prostředí, což je závazné pro všechny členské státy Unie. Za svou aktivitu byla Čaputová oceněna Goldmanovou enviromentální cenou.