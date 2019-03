Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Vysokou účast v hlasovacích místnostech hlásí bratislavský obvod Ružinov. „Od rána máme plno. Chodí starší i mladí,“ řekla členka volební komise na Kvačalové ulici.

Je krásně, tak jsem šla na procházku a cestou jsem odevzdala hlas. Volila jsem prezidentku,“ uvedla důchodkyně Katarína Hofrichterová.

FOTO: Petr David Josek, ČTK/AP

Parta mladých lidí přijela k volební místnosti na kolech. Hlasovat chodí po dvou, ostatní hlídají kola. „Chceme změnu a doufám, že se to povede. Prezidentské volby považuji za generálku na parlamentní volby, které budou v příštím roce,“ říká Martin.

„Dal jsem svůj hlas Šefčovičovi, který je zkušenější a bude lépe reprezentovat Slovensko v zahraničí. Čaputová je nezkušená a po Kiskovi by to byl krok z bláta do kaluže,“ prozradil Karol.

Vysokou účast hlásí města a obce, které leží nedaleko hranic s Českou republikou. „Nemůžeme volit ze zahraničí, tak jsme přijeli vlakem, odevzdáme svůj hlas a pojedeme zpět do Brna, kde studujeme,“ uvedl parta vysokoškoláků.

„Hlasovali jsme a podepsali jsme petici, abychom v příštích volbách mohli hlasovat elektronicky nebo poštou,“ zdůraznila Eva. „Chceme se po studiích vrátit na Slovensko a není nám jedno, jak bude naše země vypadat,“ odůvodnil svou účast ve volbách Igor.

Na Slovensku volí prezidenta.

FOTO: Ivan Vilček, Bratislava, Právo

V prvním kole prezidentských voleb, které se konalo 16. března, zaznamenala negativní rekord v účasti obec Markušovce v okresu Spišská Nová Ves. Voleb se zde zúčastnilo jen 13 lidí, z nich byla polovina členové volební komise. Účast zde dosáhla jen 1,23 procenta. Místní věří, že v nynějším druhém kole přijde víc lidí.

Do druhého kola postoupila právnička Zuzana Čaputová (45), která získala 40,57 procenta hlasů a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič (52) se ziskem 18,66 procenta hlasů.