Novinky, ČTK

Návrh skupiny poslanců různých stran v čele s konzervativcem Oliverem Letwinem dolní komora britského parlamentu schválila poměrem 329 hlasů ku 302. Aby jej mohl podpořit, odstoupil ze své funkce Richard Harrington, který zastával nižší pozici na ministerstvu obchodu. Pro návrh podle tweetu labouristické poslankyně Mary Creaghové hlasoval i další člen vlády Alistair Burt.

Jde v zásadě o kopii předchozích snah poslanců vynutit si možnost předkládat své návrhy vyústění brexitu, přičemž 14. března byl podobný dodatek k vládnímu usnesení poražen rozdílem pouhých dvou hlasů. [celá zpráva]

Vláda premiérky Theresy Mayové s návrhem nesouhlasila, protože prý může podkopat samotný odchod Británie z Evropské unie. Zástupce ministerské předsedkyně David Lidington během pondělní rozpravy s poslanci slíbil, že vláda „sondovací” hlasování poslanců umožní. Zatím však není jasné, zda by výsledek tohoto procesu kabinet přijal jako vládní politiku.

Brexit Odchod Velké Británie z EU odhlasovali voliči těsnou většinou v referendu v roce 2016. Původně mělo dojít k brexitu letos 29. března, ale Britové požádali EU o odklad. Vyjednanou „rozvodovou“ dohodu s EU totiž neschválil britský parlament. Nyní je variant několik. Sedmadvacítka připouští odklad do 22. května pod podmínkou, že Dolní sněmovna vyjednanou dohodu o podmínkách brexitu schválí, nebo odklad do 12. dubna, což je považováno za mezní datum pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb.

Letwinovo opatření jde proti systému fungování dolní komory britského parlamentu uplatňovanému od začátku 20. století a chce dát řadovým poslancům ve středu odpoledne prostor předkládat vlastní brexitové plány.

O systému středečních hlasování by se podle Letwina ještě mohlo diskutovat, sám však považuje za optimální postup, aby se začalo jedním hlasováním, v němž by poslanci volili ze všech předložených variant. Poté by prý mohla následovat další hlasování.

Hlasovat se bude i o návrhu labouristky Margaret Beckettové. Ten by kabinetu uložil, aby během posledního týdne před britským odchodem z unie nechal poslance hlasovat o tom, zda si přejí jeho další odklad, nebo brexit bez dohody.

V Británii zatím stále platí zákon, že země opouští evropský blok z 29. na 30. června.