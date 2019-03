Novinky

Oba chlapci se narodili v Itálii imigrantům, ale o občanství mohou požádat až v 18 letech. Zákon ius soli (právo místa), tedy právní zásadu, podle níž dítě nabývá státní občanství státu, kde se narodilo, se naposledy pokusila prosadit levicová Demokratická strana v roce 2017.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Řidič v Itálii zapálil autobus s dětmi

„Ius soli? O tom nedebatujeme. Itálie je dnes zemí, která každoročně uděluje množství občanství. Nepotřebujeme nový zákon,“ řekl Salvini a dodal: „Občanství je vážná věc a přichází na konci integrační cesty. Není to vstupenka do lunaparku. Ve výjimečných individuálních případech může být uděleno předčasně, ale zákon se nezmění.“

Kriticky reagoval na ministra starosta Milána Beppe Sala z Demokratické strany. Tvrdí, že ministr utíká z debaty a postoj Salviniho mu nedává smysl. „Nechci tyto věci zametat pod koberec, jak to dělají jiní - je to složitý problém. Salviniho odpověď 'nech se zvolit' mi nedává smysl. Je to způsob, jak z debaty utéct,“ uvedl.

Téma je to podle něj velké, protože v Itálii je asi milion dětí, které jsou na tom stejně jako oba chlapci. Narodili se v Itálii, ale na občanství musejí čekat do svých 18 let. Ve školách je to každý desátý, v těch mateřských a základních se jejich četnost zvyšuje. Nejvíce z nich pochází z Rumunska a Albánie.

Egypťanovi Ramymu se podařilo před únoscem ukrýt mobil a předstíral, že se arabsky modlí. Přitom zavolal otci a řekl mu, co se děje. Později zavolal své matce i Maročan Adam. Díky tomu se podařilo policii lokalizovat autobus, roztříštit pozornost únosce a děti dostat z autobusu.

Ramy v rozhovorech pro média připomíná, že pomoc by si zasloužili všichni v autobuse, kteří se chovali statečně.