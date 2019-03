Novinky, ČTK

Zdlouhavé vyjednávání o brexitu možná premiérce Therese Mayové zlomí pomyslný vaz, a to v rámci vlastního kabinetu. Podle reportéra Tima Shipmana chtějí ministři premiérku konfrontovat na pondělním zasedání vlády a pohrozit rezignacemi, pokud jim neslíbí, že se svého postu vzdá.

Svůj další postup ladili podle Shipmana vzbouřenci uvnitř kabinetu v sobotu večer. Podle nich se Mayová stala pro další vyjednávání ohledně brexitu přítěží a měla by být nahrazena někým jiným. Shoda údajně panuje na tom, že by ji měl nyní ve funkci vystřídat dočasný premiér, který bude vládu řídit do doby, než si Konzervativní strana na podzim zvolí nové vedení.

Britský ministr financí Philip Hammond

FOTO: Tolga Akmen, Reuters

Proti zprávám o spiknutí uvnitř vlády se vyjádřil britský ministr financí Phillip Hammond. "Změna předsedy vlády by nám nepomohla," řekl pro Sky News s tím, že není vhodná chvíle hovořit o "výměně hráčů". Zároveň varoval, že odchod Británie bez dohody s Evropskou unií by byl pro ekonomiku katastrofální.

"Jsem realistický a (uvědomuji si), že možná nebudeme schopni získat většinu pro premiérčinu dohodu. Pokud tak tomu je, pak se parlament bude muset rozhodnout nejen o tom, proti čemu je, ale i o tom, pro co je," řekl Hammond.

Nástupců by mohlo být několik



Nespokojení členové vlády údajně mezi sebou už diskutují i o jméně nástupce Mayové. Shoda by podle nich umožnila, aby po její případné demisi nenastal vleklý souboj o nástupnictví, který by mohl další postup kolem brexitu ještě zkomplikovat.

Mezi zamýšlené nástupce patří podle Daily Mail Michael Gove, ministra životního prostředí prosazuje především ta část kabinetu, která je pro rychlý brexit. Nejedná se ovšem o jediné jméno. Šance má podle The Sunday Times také šéf britského úřadu vlády David Lidington, kterého podporují mimo jiné ministr obchodu Greg Clark, ministryně práce Amber Ruddová, ministr spravedlnosti David Gauke, ministr financí Philip Hammond a ministr vnitra Sajid Javid.

Ministr životního prostředí Michael Gove

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Premiérka Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU, kterou předtím už dvakrát odmítli. V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit.