Novinky, DPA

„Myslel jsem si to do chvíle, než se ženu pokoušeli další cestující odtáhnout,“ uvedl. Potom uviděl někoho, jak se blíží s namířenou pistolí cíleně ke skupince lidí. „Vypadalo to, jako když chce znovu útočit, nebo spíše útočit na ty, kteří jí pomáhali,“ vzpomínal na okamžiky hrůzy. Mezitím se podle jeho slov lidé snažili najít úkryt za zaparkovanými automobily. „Vypadalo to jako v americkém westernovém filmu,“ dodal.

Další ze svědků řekl, že si nemůže vzpomenout na tvář pachatele. „Vypadal docela mladě a měl na sobě bundu. Ale jeho tvář bych nepoznal,“ dodal.

V Utrechtu je vyhlášen nejvyšší stupeň teroristického nebezpečí.

FOTO: Peter Dejong, ČTK/AP

„Vracel jsem se z práce, když se to stalo,“ popisoval útok další ze svědků. „Stál jsem na semaforech na ulici 24. Oktoberplein, když jsem viděl ženu ve věku 20 až 35 let, jak leží na zemi,“ říká svědek, který se deníku De Telegraaf představil jako De Koster. Potom slyšel třikrát někoho vystřelit. Čtyři muži se snažili ženu rychle odtáhnout. „Potom jsem zase slyšel střelbu. A zavládl hrozný chaos,“ popisoval.

Střelba v nizozemském Utrechtu si vyžádala tři mrtvé a pět zraněných, z nichž tři jsou v kritickém stavu. Původní informace hovořily o devíti zraněných. Starosta města Jan van Zanen označil čin za terorismus a premiér Mark Rutte ho nazval znepokojivým útokem. Policie ale zatím nevyloučila ani vztahový zločin z vášně.

Útočníkovi se podařilo z místa uprchnout. Policie podezírá ze střelby 37letého Gökmena Tanise, který pochází z Turecka.

Kvůli střelbě v Utrechtu policie hledá Turka Gökmana Tanise.

FOTO: Twitter/Politie Utrecht

Bezpečnostní úřady varovaly veřejnost, aby se k muži nepřibližovali, vzhledem k tomu, že je ozbrojený a nebezpečný. Muž je podle serveru Hart van Nederland stíhán také kvůli znásilnění z roku 2017.

Zvýšená bezpečnostní opatření panují nejen v Utrechtu, ale celém Nizozemsku. V pohotovosti je i armáda.

Kontroly na hranicích s Nizozemskem zpřísnilo také Německo.