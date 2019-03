Novinky, ČTK

Premiérka Theresa Mayová v úterý ani napodruhé nedokázala prosadit návrh dohody o brexitu, který vyjednala. Ve středu před poslanci uvedla, že podpoří vládní návrh odmítající odchod bez dohody 29. března.

Napřed však poslanci hlasovali o dodatku Caroline Spelmanové, který doporučuje vládě za žádných okolností neodcházet bez dohody. Ten už byl jednou schválen a ve středu byl schválen i podruhé - 312 hlasy proti 308. Premiérka tak utrpěla další porážku.

Vládní návrh totiž vylučuje brexit bez dohody jen k datu naplánovaného odchodu.

Během debaty v parlamentu Spelmanová dala najevo zájem dodatek stáhnout, ale předseda jí to neumožnil, protože dodatek chtěla předložit i labouristka Yvette Cooperová. Panovaly obavy, že by dodatek mohl rozdělit konzervativce a oslabit šance vládního návrhu.

Možný vývoj okolo brexitu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Na stole má parlament i druhý dodatek, pro který se vžil název Malthouseův kompromis. Předložili ho společně euroskeptičtí a proevropští konzervativní poslanci a jeden opoziční labourista.

Podle jejich plánu by měla vláda odložit brexit do 22. května, aby se bylo možné připravit na důsledky brexitu bez dohody. Zároveň by se souhlasem EU platilo až do roku 2021 přechodné období.

Londýn by na oplátku dál přispíval do unijního rozpočtu a jednostranně by zaručil práva občanů sedmadvacítky žijících v Británii. To by podle autorů návrhu dalo oběma stranám čas připravit se na odchod bez dohody a následné uplatňování pravidel WTO - nebo na vyjednání nové dohody.

EU ale vylučuje přechodné období, pokud by mělo dojít k brexitu bez dohody.