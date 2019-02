Novinky

Tento dodatek předložil konzervativní poslanec Alberto Costa a má velkou šanci, že by mohl být schválen, protože ho podporují v konzervativní straně zastánci i odpůrci setrvání v Unii. Ministr vnitra Sajid Javid řekl, že vláda tento dodatek podpoří: „Proč by to vláda neměla podpořit? S tímto dodatkem jsem naprosto spokojený.“

Costa však musel paradoxně opustit svou funkci ve vládě, kde pracoval jako poradce ministra reprezentujícího Skotsko. Důvodem je zvyk, že úředníci vlády nepřekládají dodatky k vládní politice.

Hlasovat se bude ještě o čtyřech dalších dodatcích. Labouristé vyzývají k podpoře alternativního plánu pro brexit, který by počítal s celní unií. Pokud bude zamítnut, předseda labouristů Jeremy Corbyn, který dlouho trval na tom, že referendum o brexitu je nezvratné, oznámil, že pak bude požadovat formálně druhé referendum o brexitu, aby „předešel škodám způsobeným brexitem konzervativců nebo odchodem bez dohody.“

Britská premiérka Theresa Mayová v parlamentu

FOTO: Reuters TV, Reuters

Premiérka Theresa Mayová jeho návrh zkritizovala jako „cynickou politickou hru, která nás vrací na první políčko.“ „Místo toho by měl parlament plnit svou funkci, aby se mohla země posunout vpřed,“ dodala.

Skotská národní strana (SNP) předložila text, v němž požaduje odmítnutí brexitu bez dohody za jakýchkoli okolností a nehledě na skutečný termín odchodu Spojeného království z EU.

Hlasovat se bude i o dodatku labouristické poslankyně Yvette Cooperové, která požaduje, aby se prodloužila krátce doba ochodu z EU, pokud poslanci zamítnou návrh dohody o brexitu, který předloží premiérka. Ta však už něco podobného slíbila v úterý. [celá zpráva]

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by EU schválila odklad brexitu pouze v případě, že Britové svou žádost zdůvodní novými kroky.

Mayová v úterý poprvé naznačila možnost odkladu odchodu z EU s tím, že by musel proběhnout do konce června. Pro list The Daily Mail řekla, že se Velká Británie stále drží kurzu opustit EU s dohodou, „pokud udrží poslanci své nervy na uzdě.“ Zdůraznila, že její jednání s Bruselem o úpravě návrhu dohody o brexitu už začala přinášet ovoce.

Odklad se však nelíbí severoirským unionistům, na jejichž podpoře je menšinová konzervativní vláda závislá.