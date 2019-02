Výlet vévodkyně Meghan do New Yorku stál 11 milionů. Obscénnost, zuří Britové

Naprosté pokrytectví, nehorázná rozmařilost a dvojí metr pro ekologické chování. Tak hodnotí britská veřejnost výlet vévodkyně Meghan do New Yorku na baby party. Výlet totiž stál přes půl milionu dolarů (11,250 milionu korun) a navíc se vévodkyně nespokojila s běžnou aerolinkou, ale do New Yorku letěla soukromým tryskáčem, píše deník Daily Mail.