Vzhledem k tomu, že nebyl ženatý a neměl děti, pozornost se stočila také na jeho domácího mazlíčka. Kočka Choupette má totiž dvě osobní služky, jednu pro den a druhou pro noc, a krmení jí servírují na luxusním porcelánu značky Goyard. Ve společnosti Chanel byla „zaměstnána“ jako modelka.

Karl Lagerfeld, who died in Paris on Tuesday, had a legendary bond with his cat, Choupette. He even designed an entire collection based on her: https://t.co/ZN4SsrMOEI pic.twitter.com/ww3smVlONm