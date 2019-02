Novinky, ČTK

Zmizelý diplomat Čo Song-ki vykonával funkci zastupujícího velvyslance v Římě od října 2017 a mandát mu vypršel 20. listopadu loňského roku. Manželská dvojice se nachází pod ochranou italské tajné služby a požádala o azyl ve třetí zemi, zřejmě ve Spojených státech.

Čo Song-ki je řazen mezi severokorejskou „aristokracii“ - jak jeho otec, tak i tchán byli velvyslanci, a proto mohl být v Římě s celou rodinou. Severokorejští diplomaté sloužící v zahraničí musejí obvykle nechat v KLDR nějaké členy rodiny, zpravidla děti, aby se předešlo jejich přeběhnutí.

Na to, že diplomat krátce před vypršením mandátu zmizel, upozornila na začátku ledna jihokorejská rozvědka. Kauzu rozvířil v úterý bývalý zástupce velvyslance Severní Koreje v Británii Tche Jong-ho, který v srpnu 2016 uprchl do Jižní Koreje i s rodinou. Tche novinářům řekl, že 17letá dívka byla násilím odvlečena zpět do Severní Koreje dřív, než se stačila přidat k rodičům. Informaci prý získal od přítele v Pchjongjangu.

ČTĚTE TAKÉ

Severokorejský velvyslanec v Itálii údajně zběhl



Italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi potvrdil, že se resort tímto „delikátním“ případem zabývá. Severokorejská ambasáda ministerstvo informovala už 5. prosince, že diplomatova dcera chce setkat s prarodiči v Severní Koreji a 14. prosince ji zaměstnanci ambasády doprovodili na letiště.

Velvyslanectví v Itálii patří mezi důležitá zastoupení Severní Koreje ve světě, protože v Římě sídlí Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). KLDR se často potýká s nedostatkem potravin. Italská ambasáda je podle listu La Repubblica důležitá i proto, že zajišťuje luxusní vybavení do pokojů severokorejského vůdce Kim Čong-una.