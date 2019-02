Novinky, ČTK

„Oddíly a příslušníci divize SS-Wiking se během vpádu do Sovětského svazu a postupu přes Ukrajinu a na Kavkaz zapojili do mnoha zvěrstev,“ uvedla zpráva. „Deníky a vzpomínky finských dobrovolníků ukazují, že prakticky každý z nich si od počátku musel být vědom zvěrstev a masakrů,“ píší autoři.

Zpráva byla vypracována na základě žádosti Centra Simona Wiesenthala, které se zabývá dokumentací a stíháním válečných zločinů. S požadavkem prověřit minulosti finského dobrovolnického praporu zbraní SS se obrátilo loni v lednu na finského prezidenta Sauliho Niinistöa. S ideou přišel v Izraeli žijící historik Effraim Zuroff.

Podklady nejsou konkrétní



Finská vláda následně pověřila Národní archiv, aby zprávu vypracoval. Původně se předpokládalo, že bude hotova ještě do konce loňského roku, nakonec byla ale zveřejněna až minulý pátek. Svými závěry ihned v severské zemi vyvolala kontroverze, protože konstatovala, že finští dobrovolníci se podíleli na násilnostech vůči Židům i dalším obyvatelům východoevropských zemí, ovšem kvůli vágním podkladům není možné každý případ jednoznačně potvrdit. Historické dokumenty včetně 76 deníků většinou neobsahují přesná data umožňující určit místo, čas či konkrétní účastníky jednotlivých násilností. V mnohých jsou sice zmíněna zvěrstva, kterým dobrovolníci přihlíželi, ale jen krátce a často eufemisticky.

Nelze tak stanovit, kdo se na zabíjení podílel a kdo vydal příslušné rozkazy. „Protože dokumentace těchto událostí jen příležitostně zmiňuje počty civilistů zabitých finskými dobrovolníky, budou skutečná čísla pravděpodobně vyšší, možná přinejmenším v řádu několika desítek,” uvádí zpráva ve svém závěru.

Jen mezi červencem a zářím 1941 však bylo členy pancéřové divize SS-Wiking zabito přes deset tisíc lidí.

Finové měli boj proti SSSR za oprávněný



Ministr obrany Niinistö historiky kritizoval, že nerespektovali presumpci neviny, když bez důkazů vyvolali pochybnosti o finských dobrovolnících. Ve zprávě jsou i konkrétní údaje, napsal list The Times Of Israel. Stojí tam, že Thor-Björn Weckström se podílel na masakru ve vesnici Novosilky 2. 7. 1941 a Ilmari Autonne se podílel na zabití sovětského komisaře v Dněpropetrovsku v srpnu 1941. V Tolcgunu se 31. 12. 1942 vraždilo pod velením finského Haptmanführera SS Karla Erika Ladaua. Unto Boman zřejmě stál za vypálením kostela v Ozerné.

Okolo finských dobrovolníků Waffen-SS panuje spor, protože Finsko čelilo ještě před útokem Německa na Sovětský svaz agresi SSSR a boj proti východnímu sousedovi byl považován za oprávněný.

Prorocká tak byla slova Generálního ředitele Národního archivu Jussiho Nuortevy, který při zveřejnění zprávy řekl: „Existovaly snahy vytvářet dojem, že finští příslušníci Waffen-SS byli hlavně na frontě, a nebyli si tak vědomi celkového obrazu.“

Historik Zuroff zprávu uvítal a ocenil přístup Finska, které se rozhodlo zveřejnit zjištění, i když jsou „bolestná a nepříjemná. “

Finská státní tajemnice Paula Lehtomäkiová řekla: „Sdílíme svou odpovědnost, aby se zajistilo, že se takové masakry nebudou opakovat.”

V 5. pancéřové divizi SS-Wiking, sloužilo v letech 1941 až 1943 celkem 1408 finských dobrovolníků. Finský dobrovolnický prapor v rámci této divize, která byla nasazena na východní frontě, byl rozpuštěn v roce 1943, kdy jeho členům skončil dvouletý závazek. Znovu již obnoven nebyl.

Podle finské veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice YLE dosud žije osm veteránů dobrovolnického praporu. S nimi ale historikové při vypracovávání zprávy nehovořili, a to kvůli jejich pokročilému věku či kvůli tomu, že jejich účast v bojích byla již dříve podrobně zdokumentována.