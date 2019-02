Novinky, ČTK

Nové letouny nahradí podle agentury AP jak Německem využívané stroje Eurofighter, tak francouzský nadzvukový letoun Rafale.

Vývoj zatím shodným dílem financují Francie a Německo, v létě se k projektu může připojit i Španělsko.

Vývojem nových bojových letadel byla pověřena francouzská firma Dassault Aviation a evropský Airbus, motor budou mít na starosti francouzský Safran a německá společnost MTU Aero Engines.

Airbus a Dassault se dohodly na spolupráci při vývoji nového stroje loni v dubnu berlínském aerosalonu, Obě firmy se původně připojily britskému projektu vývoje nové stroje, i když Dassault Aviation spolupracoval od roku 2014 na koncepci FCAS, který rozvíjela britská zbrojovka BAE System. Když Airbus a Dassault oznámily spolupráci na FCAS, nijak Brity nezmínil. V březnu 2016 přitom vlády Velké Británie a Francie společně oznámily, že na vývoj nového systému pro boj ve vzduchu vydají dohromady dvě miliardy dolarů.

Ministryně obrany Německa a Francie Ursula von der Leyen a Florence Parlyová na aerosalonu v Berlíně v dubnu 2016 před Eurofighterem Typhoon.

FOTO: Axel Schmidt, Reuters

Loni v červnu pak ministryně obrany Francie a Německa podepsaly memorandum o společném postupu, podle kterého hlavní role při vývoji nového stroje připadne Francii. Loni v prosinci Parlyová oznámila, že vývoj technologického demonstrátoru začne ještě letos.

Technologický demonstrátor by měl být podle plánu hotov v roce 2025, celý systém by měl být zařazován do výzbroje v letech 2035 až 2040. V roce 2040 by měl kompletně nahradit stávající letouny typů Rafale a Typhoon.

Bezpilotní Neuron na ranveji

FOTO: Dassault Aviation

O projektu FCAS zatím není mnoho známo. Má jít o dvoumotorové dvoumístné letadlo. Zapojení Dassaultu, který vyrábí letadla Rafale, ale naznačuje že by mohl vycházet z jeho vlastního NFG (New Generation Fighter), kresby Airbusu ale ukazovaly, že nebude bezocasý, ale bude mít dvojitou svislou ocasní plochu a koncepci delta křídla s přední kachní ploškou, jakou mají typhoony i gripeny.

Německý Eurofighter Taifun

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Dassault se také podílel na vývoji bezpilotního útočného letounu neuron, zkušenosti s ním by mohl zúročit v novém projektu, protože evropský FCAS má spolupracovat s drony a možná mít i bezpilotní verzi.

Dassault Rafale

FOTO: Pascal Rossignol , Reuters

Británie, která opouští EU, loni představila loni v červenci vlastní návrh bojového letounu šesté generace Tempest. [celá zpráva]

Zástupci evropských armád a průmyslu věří, že oba projekty by se s ohledem na velkou finanční i technologickou náročnost mohly v budoucnu spojit, napsala AP. Britská zbrojovka BAE Systems ale hovořila o možné spolupráci na vývoji s Boeingem. Nasvědčuje tomu i fakt, že BAE spolupracuje se Saabem a ten vyvíjí s Boeingem nový cvičný letoun T-X pro americké letectvo.

Model letounu Tempest

FOTO: Peter Nicholls, Reuters