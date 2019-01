Novinky, ČTK

O takových toaletách se mluví v obcích Pullach, Taufkirchen a Garching, informovala agentura DPA. V Německu podle odhadů žije několik desítek tisíc osob, které se označují jako lidé neurčitého pohlaví. Jiné zdroje ale uvádějí až 800 000.

V Pullachu myšlenku toalety pro třetí pohlaví razí externí poradkyně, potvrdila DPA mluvčí obce. Zatím ale záležitost podle ní do plánování zahrnuta nebyla. To v Garchingu už je podle deníku zřízení záchodů pro osoby s nejednoznačným pohlavím zahrnuto do plánů a v Taufkirchenu nápad zkoumá příslušná architektonická kancelář.

Neurčité pohlaví se týká lidí, kteří se narodili s nejasným pohlavím, tedy jako tzv. hermafroditi, nebo jim genderové vymezení na muže a ženu nevyhovuje.

Ve světě je neurčité pohlaví oficiálně uznáváno například v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě nebo v některých státech Asie; v Evropě už také v Rakousku, Dánsku či Portugalsku.