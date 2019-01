bad, Novinky

Aby pátrání pokračovalo, žádala jak rodina osmadvacetiletého Saly, tak například i argentinské fotbalové hvězdy Lionel Messi, Diego Maradona nebo Sergio Agüero, a argentinský prezident Mauricio Macri.

Pomocí sbírky na crowdfundingovém serveru GoFundMe se za dva dny vybralo skoro 325 tisíc euro (asi 8 400 000 korun). Peníze přišly z celého světa, přispěl například německý fotbalový záložník ve službách Manchesteru City İlkay Gündoğan.

V prohlášení na stránce GoFundMe se píše: „Výzva k finančním příspěvkům z pátečního odpoledne umožnila příbuzným Emiliana Saly, prostřednictvím specializované organizace, pokračovat v pátrání v Lamanšském průlivu od sobotního rána.“

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Pobřežní stráž pátrá po zříceném letadle s fotbalistou Salou

Letadlo Piper PA-46 Malibu s fotbalistou a pilotem Davidem Ibbotsonem odstartovalo v pondělí z francouzského města Nantes a mířilo do velšského Cardiffu. Sala právě v Nantes hrál od roku 2015 a před týdnem přestoupil za patnáct miliónů liber (436 mil. Kč) do Walesu.

Fotbalista si byl ještě v pondělí v Nantes pro své věci a rozloučit se svými už bývalými spoluhráči. Severně od ostrůvku Alderney v Lamanšském průlivu ale malé letadlo zmizelo z radarů.

Hráčský agent Willie McKay zařídil Salovi let z Nantes do Cardiffu, s výběrem letadla nebo pilota neměl nic do činění. Jeho syn, rovněž agent, zase zařídil pro cardiffský klub rekordní přestup Saly.

Cardiffští fanoušci a týmový personál si v úterý na zápas s londýnským Arsenalem z úcty k Salovi připnou žluté narcisy.