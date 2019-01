ČTK

Šestačtyřicetiletý srbský řidič osobního automobilu podle dolnorakouské policie pravděpodobně dostal smyk v pravém jízdním pruhu. Dvaačtyřicetiletý polský řidič malého nákladního vozu se pokusil automobil objet zleva, ale do levého jízdního pruhu už najížděl také český autobus s 69letým Čechem za volantem.

Došlo tak ke kolizi, při níž byl malý nákladní automobil mrštěn na zadní část přívěsu osobního automobilu. Přívěs se odpojil a dostal se až do třetího jízdního pruhu. Za ním se do sebe zaklínil nákladní automobil a autobus. Osobní vůz narazil do svodidel.

Lehká zranění utrpěli řidiči autobusu a malého nákladního automobilu, ostatní vyvázli bez zranění, uvedla Sonja Kellnerová z Červeného kříže. Zranění ani nebyli převezeni do nemocnice.

Lidé z autobusu se vraceli z lyžařské dovolené v Itálii a postarala se o ně pobočka Červeného kříže ve městě Ybbs an der Donau. Skupina dál pokračovala náhradním autobusem.