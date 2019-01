Novinky

Brutální napadení se odehrálo ve středu kolem 18.00 ve městě Goch, které se nachází ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Do třídy vtrhli tři útočníci vyzbrojení obušky a surově zmlátili 17letého mladíka. Chlapec neměl šanci uniknout. Útočníci ho řezali i ve chvíli, kdy ležel na zemi. Studenta převezla záchranka do nemocnice, kde byl ošetřen, a poté byl propuštěn do domácího léčení.

Některé zprávy hovoří také o tom, že jeden z pachatelů měl s sebou zbraň, kterou měl mířit na chlapce. Zda se z ní střílelo, policie nesdělila. Postřelen ale nikdo nebyl.

Ve snaze co nejrychleji dopadnout pachatele vytvořila policie speciální desetičlenný tým, který po útočnících intenzivně pátral. Ve čtvrtek dopoledne v jednom z bytů ve městě Kleve byli zadrženi tři podezřelí ve věku 17, 19 a 21 let. Během domovní prohlídky byly nalezeny obušky a také plynová pistole. Později byl zadržen ve městě ještě 22letý muž.