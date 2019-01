Novinky

„Jestli na mě chcete zatlačit a spekulovat, co by se mohlo stát v případě odchodu bez dohody v Irsku, tak si myslím, že je docela zřejmé, že vznikne pevná hranice,“ řekl mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas. „Samozřejmě že podporujeme mír, samozřejmě že podporujeme velkopáteční dohodu, ale tohle by mohl mít za následek scénář odchodu bez dohody,“ dodal mluvčí EK. Velkopáteční dohoda z roku 1998 ukončila konflikt v Severním Irsku a garantuje volně průchozí hranici.

„Británie a Irsko jsou zavázány ctít velkopáteční dohodu, chránit mírový proces a ctít náš závazek vůči lidu Irska a Severního Irska, že nebude pevná hranice. Chtěli bychom vyjednat dohodu o clech a směrnicích, která bude znamenat jasné uspořádání bez pevné hranice,“ prohlásil irský premiér Varadkar v parlamentu.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney však varoval: „Jestliže nastane odchod bez dohody, bude velmi těžké tomu zabránit.“ Proto je podle něj důležité v této otázce spolupracovat s Evropskou komisí.

Irsko sice nemůže zabránit tomu, aby Británie na svém území vybudovala pevnou hranici, ale pokud by na ní Británie trvala, může Dublin blokovat přijetí případné dohody Velké Británie s EU.

Britský tajemník pro mezinárodní obchod Liam Fox

FOTO: Toby Melville, Reuters

Návrh dohody o brexitu odmítli britští poslanci právě kvůli irské pojistce, která má zaručit, že nevznikne pevná hranice mezi Irskem a Severním Irskem ani v případě, že se Británie s EU nedohodne na řešení celních otázek a přejímání dalších nařízení EU. To by ale znamenalo, že by Severní Irsko na rozdíl od zbytku Spojeného království de facto dál zůstalo v celní unii s EU.

Průchozí hranice přitom je jednou z klíčových součástí velkopáteční dohody, která ukončila násilí mezi severoirskými unionisty a republikány.

Brexit bez dohody ohrozí bezpečnost Británie



Okolo ochodu bez dohody se však objevily i další problémy. Do televize Sky News unikla zpráva britské pohraniční služby, že by brexit bez dohody mohl vést ke „snížení bezpečnosti“. Vazby s EU budou méně pevné a některá tajná data přijdou později, nebo vůbec ne.

Zpráva také upozorňuje, že by se Britům výrazně prodloužilo cestování do Evropy. Nemohli by používat elektronické odbavení. Pohraničníci také varovali, že by nebyli schopni rozlišovat mezi občany EU majícími pobyt v Británii a nově příchozími.

Vláda varování odmítla komentovat.

Odchod bez dohody je ruská ruleta



Britští politici se mezitím hádají, zda by byl horší odchod bez dohody, nebo odloženi brexitu. Bývalý ministr obrany a současný tajemník pro mezinárodní obchod Liam Fox varoval v rozhovoru se stanicí BBC, že odložení brexitu by bylo horší než odchod bez dohody. Označil ho za nejhorší možný výsledek, protože by to podlomilo důvěru voličů. Současně řekl, že správnou cestou by bylo přijmout návrh dohody o brexitu, který poslanci odmítli a zatím u nich nemá podporu.

Naopak bývalý ministr financí George Osborne považuje odklad za nejpravděpodobnější. V Davosu přirovnal brexit bez dohody k ruské ruletě. Dodal, že jeho nástupce Philip Hammond naznačil obchodníkům, že brexit bez dohody není reálnou možností. Osborne ale zdůraznil, že toto měla říci sama premiérka Theresa Mayová.