„Je pořád otřesená a chce trávit čas se svým synem a manželem,“ řekla matka 28leté učitelky Ellie Townsendové. Townsendová jela ve voze i se svým devítiměsíčním synem. „Jsou rádi, že žijí,“ líčila matka.

Matka dala najevo vztek, že se princ Philip neomluvil dvěma zraněným ženám. Vyjádřila se poté, co dvůr poslal přání všeho nejlepšího účastníkům nehody. Udělal to až tři dny po srážce.

Princ Philip ve vozidle Land Rover ve čtvrtek nedal přednost osobnímu automobilu Kia modré barvy, když najížděl na hlavní silnici poblíž královnina panství Sandringham. V druhém voze cestoval muž, dvě ženy a dítě, uvedla média, byť informace o jejich věku i vzájemném vztahu časem korigovala. Co platí, je, že dvě ženy utrpěly lehčí zranění.

Britský policista na místě nehody prince Philipa

FOTO: Chris Radburn, Reuters

Zklamaná princovým přístupem je i 46letá pomocná dělnice Emma Fairweatherová, která si při nehodě zlomila zápěstí a byla v šoku: „Jsem šťastná, že žiju, a on neřekl ani lituji. Byl to tak traumatizující a bolestný čas. Očekávala bych více od královské rodiny.“

Matku dvou dětí, slečnu Fairweatherovou kontaktovala královnina dvorní dáma Mary Morrisonová, která jí nechala vzkaz: „Volám z panství Sandringham. Královna mě požádala, abych vám zavolala a předala vám nejvřelejší přání všeho nejlepšího po nehodě. Její Veličenstvo si velmi přeje vědět, jak na tom jste, a doufá, že dobře. Všichni v Sandringhamu na vás velmi myslíme a já vám zkusím zavolat později.”

Trosky na místě nehody

FOTO: Chris Radburn, Reuters

Fairweatherová řekla Daily Mirroru, že je hezké, že se jí ozval člověk od královny, ale ta nebyla účastnici nehody: „Jsem sále překvapena, že princ Philip stále necítí touhu mě kontaktovat a zeptat se mě, jak na tom jsem. Dveře má stále otevřené.“

Ještě podotkla, že ve vzkazu z Buckinghamského paláce - tedy ne toho tlumočeného dvorní dámou - je uvedeno, že na ní královna a vévoda z Edinburghu myslí, ale že tam nebylo žádné přání všeho nejlepšího, natož omluva. „Nevím, jestli vůbec cítí lítost,“ podotkla Fairweatherová k přístupu prince.

Princ Philip

FOTO: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Když viděla, že princ dostal hned druhý den nové auto, komentovala to slovy: „Rozrušilo mě to.“ Za znechucující označila, že řídil nepřipoutaný. Bez pásu jela v neděli i královna Alžběta, když ji vezli na bohoslužbu. [celá zpráva]

Emma Fairweatherová si pamatuje, jak po nehodě křičela: „Vytáhněte dítě.“ Stěžovala si také, že poté, co bylo nemluvně vytažené, se už všichni věnovali princovi v převráceném autě. [celá zpráva] Dodala, že zvažuje „podání žádosti o osobní náhradu újmy, když jí bylo sděleno, že by mohla být dva měsíce v pracovní neschopnosti,“ uvedl Sunday Mirror.

Misto havárie prince Philipa

FOTO: Sam Russell, ČTK/AP

Podle listu The Daily Mail, byl na slečnu Fairweatherovou vykonáván tlak, aby po nehodě mlčela. Policie ji více než desetkrát žádala o diskrétnost. Listu to řekla její známá.

Viníkem nehody byl zřejmě princ, který vyjel na hlavní, aniž by dal přednost. Do jeho Land Roveru narazila devadesátikilometrovou rychlostí kia. Princův vůz se převrátil přes střechu a skončil na boku. Princ si stěžoval, že byl oslněn. Test neprokázal, že by před nehodu pil a vyšetření ukázalo, že vidí dobře. [celá zpráva]