mcm, Právo

Migrační vlna míří z Maroka na jižní pobřeží Španělska. Jen do 13. ledna se tam nelegálně vylodilo 2140 lidí. Je to více než za celý leden 2018. Za loňský rok přitom dosáhl příliv migrantů do Španělska rekordní úrovně: protiprávně tam dorazilo 58 569 lidí, třikrát více než v roce 2017.

Pro vyřizování jejich azylových žádostí je podle unijního práva příslušné Španělsko. To si však podle rešerší nedělníku Welt am Sonntag problém všelijak ulehčuje.

Německá opozice žádá rázné kroky

Tamní úřady podle listu organizují a platí autobusovou dopravu migrantů z jihošpanělské Andalusie na sever země. Tam si prý běženci kupují letenky do Bruselu nebo jízdenky na autobusy do Francie či dál do Evropy, především Spolkové republiky.

Ze strany německé opozice proto zaznívají výzvy k ráznému zásahu. „Je jedno, zda se jedná o výpadky jednotlivých úředníků nebo o systematické porušování práva španělskými úřady: spolková vláda a Evropská komise musí s touto praxí neodkladně skoncovat,“ řekla Linda Teutebergová, mluvčí liberální FDP pro migraci. Podle ní jde o „jasné porušení evropského práva“, na které je nutné reagovat „národními opatřeními“ k přísnější kontrole německých hranic.

„Není-li možné skutečné evropské řešení, musíme my v Německu vytvořit předpoklady pro to, abychom v případě nové krize dostali migraci pod kontrolu,“ dodala.

Ministerstvo je dost opatrné

Ministerstvo vnitra v Berlíně zaujalo zatím k věci zdrženlivý postoj. Spolková policie prý v současné době shromažďuje informace.

„Zkušenosti a poznatky osob, které se podílejí na operacích agentury Frontex, jsou okamžitě předávány na místě a následně v rámci federální policie a Frontexu,“ tvrdil mluvčí ministerstva a odmítl jakýkoli komentář k „jednotlivým poznatkům“ Weltu.

Německé úřady podle listu zatím jen kritizují postup při registraci, kdy Španělé přebírají bez jakékoli kontroly tvrzení migrantů.

Podle odhadů bezpečnostních úřadů zůstává balkánská trasa i nadále nejvýznamnější pro ilegální vstupy do Německa, a to s výrazným odstupem od trasy přes západní Středomoří.