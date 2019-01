Novinky

Videozáznam zachycuje odstřel masy sněhu u lyžařského střediska Grimentz, kde posádka vrtulníku položila na přesně propočítaná místa dávky výbušnin. Vzápětí jsou zachyceny tři řízené sesuvy sněhové masy.

Laviny odborníci dělí na dva základní typy, a to prachové a vrstevní. Prachové jsou tvořené volným, nezpevněným sněhem smíšeným s částicemi vzduchu do aerosolové směsi. Při pohybu se netvoří smyková plocha a objem padající masy roste směrem do nižších poloh, neboť do pohybu se zapojuje stále nový sníh. Rychlost je mezi 20 - 70 m/s, ale v ojedinělých případech může narůst až na 120 m/s, píše server Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně sci.muni.cz.

Jsou nejnebezpečnější. Ty, které zastihne, mohou zemřít nejen zavalením, ale také inhalací sněhových vloček.

Vrstevní laviny vznikají v hustém sněhu a pohybují se jako jednotvárná masa po smykové ploše, kterou tvoří například další sněhová vrstva o odlišné hustotě, píše server sci.muni.cz.

Nejčastější příčinou pádu tohoto typu laviny je vznik trhlin ve sněhu, kvůli tání a opětovnému mrznutí sněhové vrstvy. Při sesuvu jsou pomalejší, pohybují se rychlostí 5 až 30 m/s, ale padá podstatně více sněhu, uvedl server.