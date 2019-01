Novinky, ČTK

V neděli dvouletý Yulen utekl rodičům u Totalánu v hornaté oblasti na severovýchodě provincie Málaga, když byli na procházce. Otec zavolal policii kolem druhé s tím, že zřejmě spadl do vrtu. Při pádu křičel, ale pak už nevydal ani hlásku.

Pokusný vrt vyvrtaný při hydrogeologickém průzkumu před měsícem nebyl nijak chráněn, protože měl průměr jen 25 cm.

Záchranáři, jichž je nasazeno spolu s gardisty sto, spustili do vrtu kameru, ale chlapce nezahlédli, protože se s ní nedostali pod 78 metrů. Cestu blokovaly hroudy. Panují obavy, aby vrt nezasypala uvolněná půda. Proto se na dno vrtu hledají jiné cesty.

Mluvčí gardistů Bernardo Molto řekl stanici TVE, že se záchranáři zaměřují na možnost využití vyspělého vybavení, které by umožnilo rozšířit vrt nebo vyvrtat tunel, jímž by se dalo do vrtu dostat.

Představitelka vlády María Gámezová naznačila, že dítě nejspíš nebude nalezeno živé.