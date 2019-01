Pavol Minárik, Novinky, Právo

Primátora v neděli večer pobodal podle polských médii 27letý Stefan W., kterého policie již zadržela. Adamowicz měl utrpět tržné rány v oblasti srdce a v břišní dutině a podstoupil přibližně pětihodinovou operaci. Jeho stav nadále zůstává vážný. [celá zpráva]

Adamowicz podal před čtyřmi dny na organizaci Všepolská mládež trestní oznámení, kvůli zveřejnění jeho „úmrtního listu” na sociálních sítích organizace. Městská prokuratura v Gdaňsku ale vyšetřování zastavila s odůvodněním, že „nejde o vyvolávání nenávisti, ale přípustnou formu kritiky a nespokojenost s činností primátora“.

Politik na to reagoval slovy, že to, co udělali lídři Všepolské mládeže, v žádném případě nebyla běžná kritika. „Oznámení o smrti žijícího člověka překračuje všechny přípustné hranice vyjadřování nespokojenosti,“ řekl. Zároveň se veřejně ptal, zda by prokuratura tímto způsobem reagovala v případě, kdy by někdo oznámil smrt lídra PiS Jaroslawa Kaczynského či prezidenta Andrzeje Dudy“.

Dlouhodobé šíření nenávisti a lží ve veřejných médiích, jako je polská televize (TVP) v případě Pawla Adamowicze, přineslo bohužel své ovoce,“ napsala v pondělí Gazeta Wyborcza. Je podle ní nejvyšší čas vzpamatovat se a zastavit rozdělování Polska na dva mezi sebou bojující tábory.