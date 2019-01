ČTK

Protestující Vučiče viní z toho, že chce uzavřít dohodu s Kosovem, která má Srbsku otevřít cestu do Evropské unie. Bělehrad dlouhodobě nesouhlasí s kosovskou nezávislostí a část Srbů má Vučičovi za zlé, že ve své snaze přivést zemi do EU hodlá s kosovskými představiteli jednat.

„Vučić dělá ústupky všem, (kosovskému prezidentu Hashimu) Thaçimu, (premiéru Ramushi) Hardinajovi...Tohle jsou ústupky k velezradě,” prohlásil podle Reuters na demonstraci politik zastupující kosovské Srby Rada Trajković.

Demonstranti dlouhodobě tvrdí, že Vučić je autokrat a jeho strana je zkorumpovaná, což prezident i vládní strany odmítají. Vučić se již dříve nechal slyšet, že demonstrantům neustoupí v otázce zvýšení svobody médií a reformy volebního systému, kterou rovněž požadují. Naznačil však, že by zvážil předčasné volby, kterými by otestoval popularitu své strany. Opozice však oznámila, že by je bojkotovala.

SNS má v srbském parlamentu 160 z 250 křesel. Další všeobecné volby se v Srbsku mají konat v roce 2020.