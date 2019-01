V pondělí skupina protestujících slovně napadla konzervativní poslankyni Annu Soubryovou hlasitými slovními útoky a poté na ni pokřikovala po cestě zpět do parlamentu. Muži vykřikovali hesla jako „Soubryová je fašistka“, poslankyně byla také označována za lhářku a „špínu“.

Na videu z incidentu byli zároveň zachyceni dva policisté, kteří konfrontaci jen přihlíželi, ačkoli Soubryová tvrdí, že se jí demonstranti pokusili zabránit ve vstupu do parlamentu.

S problémy se údajně setkal i konzervativec David T. C. Davies, který je naopak zastáncem odchodu Británie z Evropské unie. Zpravodajský server BBC píše, že poslanec proto začal na těle nosit kameru a cesty na College Green a zpět si kvůli „ochraně a dokazování“ natáčí.

„Jako mnoho poslanců na všech stranách (brexitové) debaty jsem byl vystaven útokům, výhrůžkám a zákeřným obviněním,“ řekl. V twitterovém příspěvku zveřejnil záznam agresora, který zastává setrvání v Evropské unii.

Hi Anna sorry for what happened to you. Totally unacceptable. But do you know that pro-brexit supporters are regularly subjected to abusive tirades like this from your “brave and wonderful” friend?? pic.twitter.com/XeVvZzH318