Útočník byl dopaden krátce po činu a je stíhán pro pokus o vraždu. Police zasáhla promptně, podle reportéra BBC použila na nejen pepřový sprej, ale i taser. Reportér popsal, že muž se zadržení bránil: „Byl velmi agresivní a chtěl zranit mnohem více lidí.“

Jedním z pobodaných je zasahující seržant, který měl pořezané rameno, ale už ho propustili z nemocnice. Další hospitalizování jsou žena a muž - oba ve věku přes 50 let. Oba mají bodné rány v oblasti břicha, žena má navíc pořezaný obličej. [celá zpráva]

Reportér BBC uvedl, že muž s třiceticentimetrovým nožem křičel něco o Alláhovi. Policie zmínila, že proto vyšetřovala čin jako teroristický.

„V tisku se široce psalo o tom, co podezřelý říkal při incidentu, a protože to chceme objasnit, vyšetřujeme to jako teroristický případ,“ uvedl k tomu Russ Jackson z manchesterské policie.

Okamžitě ale dodal, že policisté „zůstávají otevření, co se týká motivu útoku“. Policie uvedla, že podezřelý „byl zadržen na základě zákona o duševním zdraví“.

Britská policie

FOTO: Phil Noble, Reuters

Na místě činu byly zajištěny dva nože. Zatím není jasné, zda muž použil oba.

BBC uvedla, že útočníkem mohl být Somálec. Na adrese, kterou policie prohledala, žije rodina somálského původu, která se do Manchesteru přistehovala před 12 lety z Nizozemska, uvedla sousedka.

Pár má pět dětí, dva ze čtyř synů studují na univerzitě, jeden pracuje na letišti a nejmladší je ve své staré vlasti. Mají i dceru. Rodina navštěvuje mešitu Khiza.