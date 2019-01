Dvě saúdské rodiny získaly občanství EU. Koupily 62 maltských pasů

Muhajdibové a al-Adžilové, dvě miliardářské rodiny ze Saúdské Arábie, si předloni koupili 62 pasů Malty. Jejich členové se tak stali občany EU. Pasy získali jak dospělí, tak děti. Oznámil to maltský deník The Times of Malta.