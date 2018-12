Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Demisi podal měsíc po únorové vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové a po masových protestech, kde Slováci na demonstracích žádali jeho odchod.

Kaliňák řekl, že se nyní chce víc věnovat rodině a chce si obnovit advokátskou licenci. Zatím není jasné, zda odchází z politiky nadobro. Kaliňák ale potvrdil, že zůstává nejen členem strany Směr, nýbrž i jejím místopředsedou, přičemž stranu nadále řídí Robert Fico.

Třetina Slováků si myslí, že protesty platil Soros

V prosinci oznámil odchod rovněž ministr financí Peter Kažimír (Směr), který míří do čela Národní banky Slovenska. Demisi podal i šéf diplomacie Miroslav Lajčák pro nesouhlas Slovenska s migračním paktem, avšak nakonec rozhodnutí přehodnotil.

Až pětatřicet procent Slováků se domnívá, že letošní masové protesty Za slušné Slovensko byly organizované ze zahraničí a financuje je americký miliardář maďarského původu George Soros. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury Focus pro deník Sme.

Zmíněné verzi věří 40 procent důchodců a až 67 procent voličů Směru. Podle odborníků to dokazuje, jaký velký vliv mají slova politiků na jejich voliče. Šéf agentury Focus Martin Slosiarik připomněl, že s myšlenkou, že protesty diriguje ze zahraničí Soros, přišel jako první Fico.

„Jeho voliči mu důvěřují a zároveň se jedná o starší lidi, kteří nepoužívají sociální sítě. Jeho stoupenci to přijali jako pravdivou informaci,“ konstatoval Slosiarik.

Verzi, že protesty organizoval ze zákulisí Soros, věří 49 procent voličů vládní Slovenské národní strany (SNS) a 45 procent extrémně pravicové Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby.

Verzi se Sorosem věří jen 20 procent Slováků ve věku do 24 let a 31 procent lidí ve věku od 25 do 34 let.

Největší masové protesty od roku 1989 se odehrály na Slovensku po Kuciakově vraždě. V důsledku protestů pak odstoupil premiér Fico, s nímž padla celá vláda, a nastoupil kabinet Petra Pellegriniho (Směr). Vládní koalice však pokračuje ve stejném složení Směr, SNS a strana Most-Híd.

Focus: Vražda Kuciaka je hlavní událostí roku

Nejsilnější událostí roku 2018 na Slovensku je podle agentury Focus vražda Kuciaka. Myslí si to 45 procent respondentů. Na druhém místě se umístil odchod Roberta Fica z křesla premiéra. Jako nejsilnější událost roku 2018 to označilo 38 procent Slováků. Protesty Za slušné Slovensko považuje za nejsilnější událost 21 procent dotázaných. Zatčení kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera a odchod Robert Kaliňáka z funkce ministra vnitra považuje za nejsilnější událost roku shodně 18 procent Slováků. Podle 12 procent dotázaných bylo nejsilnější událostí roku sté výročí vzniku Československa.