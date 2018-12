Novinky, ČTK

Uvedli to v závěrech svého večerního jednání poté, co asi tři hodiny diskutovali o způsobech, jak vyhovět britské premiérce Therese Mayové, která právě okolo záložního řešení pro režim na irské hranici žádala od unie dodatečné záruky.

Prezidenti a premiéři ostatních zemí bloku večer ve stručném pětibodovém prohlášení také zdůraznili, že na této nové dohodě, která by irskou pojistku vystřídala, chtějí pracovat rychle a to samé očekávají i od britské strany. "Takže pojistka by existovala jen po nezbytně nutnou dobu," uvedli lídři.

Tusk: Návrh je konečný



Irská pojistka je celní režim na irské a severo-irské hranici, který by měl začít platit v případě, že se Londýn a Brusel nedohodnou jinak. Cílem je zabránit chaosu a prodlevám na hranicích a zajištění plynuléhp cestování a pohybu zboží mezi oběma subjekty.

Předseda Evropské rady Donald Tusk oznámil, že summit EU27 potvrdil, že smlouvu o brexitu už není možné měnit. O novém těsném partnerství s Británií chtějí země EU jednat hned po brexitu.