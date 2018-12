Novinky

V sobotu 8. prosince obyvatele šokoval nález zavražděné ženy, která měla v obličeji podlitiny. O kus dál byla ve sněhu krev. Brzo se ukázalo, že jde o 28letou Anastasii Orlovou, která byla nezvěstná od 5. prosince.

Pro policisty ve městě, kde se skoro všichni znají, nebylo obtížné identifikovat podezřelé - byli jimi mladíci ve věku 15 a 16 let. „Podle předběžných údajů poté, co společně pili alkoholické nápoje s osmadvacetiletou ženou, kterou do té doby neznali, šli po lesní pěšině na okraji Millerova a chtěli po ní pohlavní styk,“ uvedla Vyšetřovací služba Rostovské oblasti. „Když odmítla, řemenem ji udusili a pak opustili místo činu,“ dodali vyšetřovatelé.

Přátelům oběti se ale policejní verze nezdá. „Nasťa byla slušná dívka a nešla by popíjet s neznámými, natož s výrostky,“ uvedla Valentina. Podle ní šla žena 5. prosince do školky pro mladší dceru, přičemž šla přes les. „Tam ji napadli, znásilnili a zavraždili,“ dodal.

Policie zatím nepotvrdila, že by oběť byla znásilněna.

Chuligáni z dobrých rodin



Oba podezřelí pocházejí z dobrých rodin a letos začali chodit na místní průmyslovku. Jeden tam chodil dva měsíce, druhý jen měsíc. Během té doby neměli ve škole žádné problémy, ale jejich spolužáci uvedli, že vedli divoký život, kouřili, pili a pravidelně se rvali. „Jedním slovem to byli chuligáni,“ řekl spolužák Aleksandr.

Vražda mladé matky, po které zůstaly dvě děti, je další ukázkou narůstající agresivity mladých Rusů. Ti se ve školách nejen rvou a napadají mladší spolužáky nebo i učitele, ale evidováno je i rostoucí množství vražd.

Pokud se oběma podezřelým prokáže vina, budou moci být kvůli svému věku odsouzeni nanejvýš na deset let.