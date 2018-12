„Právě jsme se rozhodli zastavit veškerý provoz dálkových vlaků v celém Německu. Všechny vlaky, které jsou nyní ještě na cestě, skončí na příštím nádraží,” uvedly německé dráhy na Twitteru kolem 6:30 hodin.

Stávka trvala do 9:00. Poté začala Deutsche Bahn železniční dopravu v Německu obnovovat. Problémy ale čeká po celý den.

Vlak Německých drah stojí na nádraží v Kolíně.

Postiženi přitom nebyli jen cestující dálkových spojů. V hlavním městě Německa nejezdila ani nadzemka S-Bahn, přičemž stávkující vyzývali lidi, aby nepoužívali ani metro a tramvaje. S-Bahn ani neposkytovala informace.

Im gesamtem Berliner S-Bahn-Netz sind die Lautsprecher ausgefallen. Es steht zzt. keine akustische Fahrgastinformation zur Verfügung. Bitte die Anzeigen am Zug und vor Ort beachten. An der Entstörung wird gearbeitet. Wir bitten um Entschuldigung. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) 10. prosince 2018

V Berlíně a v Braniborech nejezdily ani příměstské vlaky. Ani v Norimberku nejezdily příměstské vlaky a v Mnichově jen velmi omezeně.

Cestující na nádraží v Kolíně nad Rýnem sledují, které vlaky nejedou.

Skoro žádné vlaky nejezdily v nejlidnatější německé zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde stály všechny velké železniční křižovatky. Stejné to bylo i v Bavorsku, kvůli čemuž byl zablokován i provoz v Mannheimu. Problémy byly hlášeny i z Hamburku, Dolního Saska, Bádenska-Württemberska nebo Meklenburska-Předního Pomořanska, kde nejezdily nejen dálkové vlaky, ale ani spoje mezi Rostockem a Schwerinem.

Vlaky vůbec nejezdí nebo mají mnohahodinová zpoždění

Na řadě německých nádraží se podle televize NTV už od brzkého rána tvořily fronty lidí, kteří se snažili zjistit, jak by se mohli dostat tam, kam potřebují. Z informačních tabulí se to nedozvěděli, většinou byly plné zpráv o zrušených spojích, některé z nich byly dokonce zcela prázdné.

Vlaky v Německu nevyjely.

Nejezdily však ani vlaky soukromého dopravce Abellio, protože koleje zablokovaly soupravy státní Deutsche Bahn.

Odstavený vlak Deutsche Bahn v Kolíně nad Rýnem

Přestože stávka trvala do 9:00 hodin, problémy v dopravě, které se dotknou stovek tisíc lidí, se očekávají po celý den. Deutsche Bahn proto doporučuje cestujícím, kteří tak učinit mohou, aby cestu odložili na úterý. Dnešní lístky pro dálkovou dopravu platí až do neděle 16. prosince. Lidé také mají možnost dostat peníze za lístky zpět.

Cestující na nádraží v Dortmundu

Řešením nebylo ani využití aut. Na silnicích se vytvořily podle časopisu Focus zácpy o celkové délce 650 km.

Stávky se mohou opakovat



Odbory EVG, které sdružují 160 tisíc železničářů, varovaly, že výstražné stávky se mohou opakovat. Nedohodly se s Deutsche Bahn na růstu mezd. Požadují zvýšení o 7,5 procenta. Vedení DB nabízelo 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12 917 korun). To odbory odmítly.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík už v neděli uvedl, že stávka bude mít vliv po celý den na spoje mezi Českem a Německem. Zatím byly odřeknuty tři vlaky, a to z Hamburku do Prahy, z Kielu do Prahy a také v opačném směru z Prahy do Kielu. Spoje mezi Prahou a Berlínem pak jezdí z českého hlavního města do Děčína náhradní soupravou, v úseku Děčín–Berlín byly odřeknuty.