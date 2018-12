PM, Právo

Na sídlišti 34 tisícového okresního města bombu našli dělníci ve čtvrtek při výkopových pracích během odstraňování poruchy vodovodního potrubí.

„V neděli ráno jsme evakuovali do 15 kilometrů vzdáleného Štětína také všechny pacienty městské nemocnice, zavřené byly i hotely a pozastavená všechna silniční a železniční doprava,“ informovala RadioZet mluvčí policie Anna Gembalová. Po tom co pyrotechnici nebezpečný náklad převezli na vojenský polygon v nedalekém Drawsku Pomorskem, se v neděli odpoledne začal vracet život do normálních kolejí.

V Policích má továrnu největší výrobce umělých hnojiv v Polsku, chemický závod Azoty. Mimořádné bezpečnostní opatření byla nařízena kvůli tomu, aby nevzniklo nebezpečí výbuchu bomby a následně k přírodní katastrofě. „Naštěstí vše proběhlo bez problémů,“ řekl v neděli primátor Polic Wladyslaw Diakun.