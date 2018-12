Novinky

Generální tajemnice strany Krampová-Karrenbauerová, kterou do vedení prosadila kancléřka, vystoupila jako první. Je chápána jako pokračovatelka v politice Merkelové, i když sama klade větší důraz na křesťanské hodnoty.

„Nejsem mini-Merkelová,“ řekla v projevu, kde přitom zdůraznila, že strana „musí držet směr i v těžkých dobách“. Jak ale dodala, změny jsou nezbytné: „Strana musí být stranou dneška a také zítřka. Za tím si stojím!“

Zdůraznila, jaká témata považuje, za klíčová – digitalizaci, rozvoj infrastruktury a vzdělání: „Na to čekají rodiče a děti a to je naše povinnost křesťanských demokratů.“

Proti malování migračního čerta na zeď



Dotkla se i citlivého tématu imigrace a strachu. Uvedla, že ten, kdo maluje černé obrázky, by neměl stranu vést, čímž nepřímo zaútočila na své protikandidáty. Přiznala však, že je potřeba se zabývat obavami obyvatel a řešit je.

Generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová

FOTO: Michael Sohn, ČTK/AP

Varovala také před rozdělením strany, jemuž chce čelit: „Pro mě tu není liberální CDU a konzervativní CDU. Jsme jedna rodina.“

Zdůraznila, že „Evropa a Německo potřebují silnou CDU“, což straníci kvitovali potleskem. Pak řeka, že jako první je potřeba vyhrát volby na východě, kde je silná AfD. Svůj 22minutový projev zakončila slovy: „Můžeme to udělat, chceme to udělat a uděláme to.”

Merz varuje před rostoucím strachem



Po ní mluvil bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz. Ten se vyhranil proti Merkelové, když řekl, že je nutný „odchod” od dosavadní politiky.

Zdůraznil, že otázky migrace a vnitřní bezpečnosti by se měly znovu promyslet, protože lidé mají strach. Staří lidé „se bojí chodit ven z domu“ a studenti zažívají stále větší násilí ve školách. A to se musí změnit, prohlásil a byl odměněn potleskem.

Friedrich Merz mluví na volebním sjezdu CDU.

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

„Potřebuje program pro tvrdě pracující,“ pravil Merz. Program se podle něj musí obracet na ty, „kdo dělají zemi silnou“. Jde podle něj o ty, „kteří mají život ve svých vlastní rukou a nepláčou hned u státu“, což bylo opět odměněno potleskem.

I on se vyhranil proti AfD, když řekl, že v čele CDU ji chce udělat tak malou, jak to jen půjde. Dodal, že je nepřípustné, aby byla v zemských sněmech.

Na závěr své analytické řeči Merz odmítl kritiku, že stranu rozděluje, a řekl: „Země je nad stranou a strana nad jednotlivcem.“ Pak přišel se silnou nabídkou. Řekl, že v čele strany by nabídl svým protikandidátům možnost pracovat společně v užším vedení strany.

Spahn proti superstátu

Jako poslední promluvil Jens Spahn, jehož šance jsou nejmenší. Hned v úvodu odmítl výtky, že by „neměl být tak ambiciózní“, protože bez odvahy by se Německo nesjednotilo. Další kritik kancléřčiny migrační politiky řekl, že Německo nemůže dělat kompromisy v zajištění bezpečnosti a pořádku. To je podle něj „DNA CDU”.

Za klíčovou ale považuje rozvoj hospodářství. „Chci v roce 2040 žít v silné ekonomice.“ Ta je podle něj základ, bez něhož nejde bohatství rozdělovat.

Postavil se taky proti evropskému „superstátu“, který by mohl rozbít EU.