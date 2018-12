Novinky

Severoirští unionisté ze strany DUP, na jejichž hlasech je vláda premiérky Theresy Mayové závislá, uvedli, že tyto body jsou pro Spojené království zničující. Podle DUP je proto nevyhnutelný brexit bez dohody.

Premiérka, která text původně nenechala zveřejnit v plné verzi, ale odmítla názor skotských nacionalistů, že se snažila parlament zmást. Tvrdí, že mezi plnou zprávou generálního prokurátora Geoffreye Coxe a shrnutím, které poslanci dostali, není rozdíl a že oba dokumenty hodnotí stejně dočasné celní uspořádání.

Demonstrant odmítají brexit před parlamentem

FOTO: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Spor se týká především bodu označovaného jak backstop. Ten zabrání vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, a to i v případě, že se obě strany nedohodnou na řešení otázky. To by znamenalo, že Severní Irsko zůstane v celní unii s EU. Mayová ale odmítá, že by se celní hranice vytvořila na moři mezi Severním Irskem a zbytkem Velké Británie, protože by to Spojené království de facto ekonomicky rozdělilo. Tvrdí, že nedojde-li k dohodě, bude se celní unie týkat celé Velké Británie, což však odmítají někteří její straničtí kolegové, kteří požadují tzv. tvrdý brexit.

Brusel nechce omezený backstop



Británie chce, aby tzv. backstop měl omezenou platnost, což ale Brusel odmítá, protože se to nelíbí Irské republice. Znamenalo by to totiž porušení Velkopáteční dohody z roku 1999, která ukončila boje v Severním Irsku.



Že by backstop mohl mít neomezenou platnost, stojí v plném zhodnocení dohody, které Geoffrey Cox původní odmítal dát do rukou poslanců s tím, že by to poškozovalo národní zájmy. Poslanci ale vládu ke zveřejnění donutily.

Cox v plném znění podle BBC uvedl, že „aktuální návrh nenabízí mechanismus, který by umožnil Spojenému království zákonně opustit celní unii bez dohody“.

„Bez ohledu na to, že to není zamýšleno jako trvalé - podle mezinárodního práva by to mohlo trvat bez omezení, dokud nedojde k dohodě. Při absenci práva ukončit to, tu je právní riziko, že by se Velká Británie mohla stát subjektem protrahovaných a opakujících se jednání,“ stojí v textu

Cox označil backstop za kalkulované riziko s tím, že je politickým rozhodnutím, zda se přijme.