Dvaadvacetiletý Feri figuruje jako číslo 8 mezi „snílky”. „Feri není jen nejmladším zákonodárcem v historii své země. Je také prvním tmavé pleti - a to nápadně. Feri, který byl od 18 let radním ve svém domovském městě Teplice, loni snadno získal křeslo v parlamentu, ačkoli byl poslední na kandidátce své středopravicové strany TOP 09,” uvedl server Politico.

Reportér serveru Politico a šéf projektu Stephan Faris uvedl, že zvolené osobnosti jsou v žebříčku nikoli díky „síle svého úřadu”, ale díky způsobu, jakým formují své země a Evropskou unii. Letos podle něj tvůrci seznamu vybrali nejen „číslo jedna” jako dříve, ale navíc žebříček rozdělili na „snílky, muže (ženy) činu a narušitele”.

