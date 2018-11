ivi, Právo

Americké stroje by měly do konce roku 2023 nahradit dosluhující ruské stíhačky MiG-29. Podepsány byly tři samostatné dohody pod společným názvem Letter of Offer and Acceptance.

„Smlouvy byly podepsané v souladu s usnesením vlády,“ konstatovala mluvčí resortu Danka Capáková.

Za letadla, výcvik personálu, leteckou munici a dvouletou logistickou podporu by mělo Slovensko zaplatit 1,6 miliardy eur (přes 41 miliardy korun).

Nákup amerických stíhaček schválil slovenský kabinet letos v červenci. Páteční podpis smluv ze strany ministerstva, kde vládne SNS, nicméně hned zpochybnil úřad premiéra Petera Pellegriniho ze Smeru. Podle něj byl k podpisu nutný předchozí souhlas ministerstva financí, a to se zatím nestalo.

„Předseda vlády považuje smlouvy na nákup stíhaček F-16, které podepsal resort obrany, zatím za neplatné,“ řekla mluvčí předsedy vlády Patrícia Macíková.

Smlouva o technické podpoře pro dosluhující stroje MiG-29 končí v příštím roce a není vyloučeno, že až do doby, než Slovensko dostane americké stíhačky, zabezpečí ochranu slovenského vzdušného prostoru české gripeny.