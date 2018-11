ČTK

Ruští představitelé tvrdí, že mezi nimi jsou ukrajinští tajní agenti. Tři námořníci byli podle ruských i ukrajinských médií zraněni.

Podle TASS byl například vyslechnut jistý Andrij Drač, kterého ruská agentura označila za operativce ukrajinské vojenské rozvědky. Stálý zástupce Ruska v Radě bezpečnosti OSN Dmitrij Poljanskij na mimořádné schůzi rady v New Yorku prohlásil, že na palubě ukrajinských lodí byli dva ukrajinští rozvědčíci. Podle FSB právě oni ukrajinskou "provokaci" řídili.

Chtěli vyhodit do povětří nový most, tvrdí Rusové



Podle Poljanského zadržená ukrajinská plavidla rovněž převážela radikály, kteří chtěli vyhodit do povětří nový most spojující ruskou pevninu s anektovaným Krymem. Most, jehož výstavba začala v roce 2016, letos v květnu otevřel pro automobilový provoz ruský prezident Vladimir Putin.

Video

Ruská pobřežní stráž natočila, jak nabourala do ukrajinské lodi

Podle FSB ukrajinské lodi vstoupily do ruských teritoriálních vod na "přímý příkaz kyjevských úřadů". Šlo prý o zónu, která patřila Rusku i před krymskou anexí.

Ruská tajná služba podle TASS poskytla novinářům videozáznam údajného výslechu jednoho z ukrajinských vojáků. Muž prý vypověděl, že ruská varování, že ukrajinská loď vstoupila do ruských teritoriálních vod, záměrně ignoroval. Podle FSB ukrajinská vojenská plavidla na ruské lodi namířila své palubní zbraně jako první. Na ruskou varovnou palbu prý ukrajinské lodi nereagovaly.

Ukrajina ruský scénář popírá s tím, že ruský útok byl záměrný, zákeřný a bezdůvodný. Tři ukrajinské lodi, Berďansk, Nikopol a Jany Kapu, směřovaly z Oděsy do azovského přístavu Mariupol. O jejich cestě prý Ukrajina předem Rusko informovala v souladu s normami mezinárodního práva.