Novinky, ČTK

Blokád se v sobotu zúčastnilo zhruba 288 tisíc lidí a v neděli asi 40 tisíc. Údaje z pondělí zatím nejsou k dispozici.

„Tolik lidí jako v sobotu nepřišlo. Pokyny pro pořádkové síly, tedy četníky a policisty, ale zůstávají stejné - zasáhnout, pokud budou blokovány hlavní trasy, a také pokaždé, když propuknou násilnosti,“ uvedl státní tajemník na ministerstvu vnitra Laurent Nuňez.

Protestujícím se nelíbí prohlášení premiéra Édouarda Philippea, že vláda od svého záměru neustoupí.

FOTO: Jean-Paul Pelissier, Reuters

Protesty podle deníku Le Figaro zatím patrně nejvíce zasáhly město Bordeaux na jihozápadě země. Demonstranti tam zablokovali hlavní silniční tahy, ve městě vznikly dlouhé zácpy. Protestující uzavřeli přístup ke třem skladům pohonných hmot na severozápadě a jihu Francie. Oznámila to společnost Total, která dva z nich provozuje a jeden částečně vlastní, ale neprovozuje.

Zraněno bylo při protestech zatím asi 400 lidí a mají i jednu oběť. U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela v sobotu nešťastnou náhodou 63letá demonstrantka, když do ní najela řidička. Podle francouzských médií žena za volantem zpanikařila. Vezla dceru k lékaři, a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela. Řidička, která utrpěla šok, byla vzata do vazby.

Vláda ujišťuje, že každé euro získané do státní kasy po zvýšení daně z benzinu a nafty v roce 2019 bude vynaloženo na vládní plán změny ekonomického a sociálního modelu země s důrazem na ekologii.