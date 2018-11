Novinky, ČTK

Mayová bude nadcházející týden jednat v Bruselu - mimo jiné s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem - o vztazích mezi Británií a EU po brexitu. Londýn neodsouhlasí s již zveřejněným návrhem brexitové smlouvy, dokud se s Bruselem nedohodne na budoucích vztazích, řekla Mayová: „Těchto nadcházejících sedm dní bude klíčových, budou o budoucnosti této země.“

Pokud poté návrh dohody o brexitu neprojde parlamentem, vláda navrhne další postup, řekla britská premiérka. Šéf labouristů Corbyn si myslí, že v takovém případě by měla vláda vyjednat novou podobu brexitové smlouvy. Zdůraznil, že opoziční labouristé návrh brexitové smlouvy v parlamentu nepodpoří. Neučiní tak ani skotští nacionalisté Podpora dohody vyjednané Mayovou by byla od parlamentu nezodpovědná, uvedla skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

Mayová také uvedla, že podle jejích informací nemají její odpůrci z řad konzervativních poslanců dostatek podpisů potřebných pro to, aby mohli hlasovat o jejím odvolání z čela strany a tudíž i z čela vlády. Navíc dodala, že by to bylo nesmyslné a nic by to neřešilo: „Neudělalo by to nic pro to, aby byla jednání snazší a nezměnilo by to rozložení parlamentu.”

Nové jednání je nereálné, řekl irský ministr



Stoupenci vyjednání nové dohody o brexitu nežijí v reálném světě, řekl v sobotu irský ministr zahraničí Simon Coveney. Dohoda podle něj nebude znovu otevřena pro další jednání.

„Představa, že teď, po dvou letech jednání, čtyři nebo pět kabinetních ministrů může nějak vyjednat jiný výsledek a shodnout se na něm, a pak očekávat, že EU se pod to jenom podepíše, myslím, že to není z reálného světa," prohlásil Coveney na každoroční konferenci své strany Fine Gael.

Váhající britští ministři by podle Coveneyho měli raději usilovat o ovlivnění politické deklarace o budoucích vztazích, která je stále předmětem jednání mezi Londýnem a Bruselem.

Mayová nyní bojuje o záchranu návrhu dohody před hlasováním v parlamentu po rezignaci několika ministrů a otevřeným výzvám k jejímu odstoupení ze strany kritiků navrhované brexitové dohody, která podle některých činí z Británie vazalský stát.

Dva ministři padli



Euroskeptičtí členové kabinetu, včetně ministra obchodu Liama Foxe a ministra životního prostředí Michaela Govea, na Mayovou tlačí, aby návrh brexitové dohody změnila. Většina komentátorů má za to, že podoba dohody o brexitu zkorigovat už nepůjde.

Mayová zveřejnila návrh rozvodové dohody s EU ve středu. Třebaže opakuje, že předložený dokument o 585 stranách je tím nejlepším, co mohl Londýn s Bruselem dojednat, z vlády v následujících dnech odešli dva ministři - včetně ministra pro brexit Dominica Raaba - a několik dalších členů kabinetu.