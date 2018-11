Nejsem tak hloupý, abych se choval dál stejně, řekl princ Charles k možnému kralování

Následník britského trůnu princ Charles se v dokumentu britské stanice BBC vyjádřil ke způsobu, jakým by případně zastával královský post. Podle svých slov by jako král přestal zasahovat do záležitostí, kterým se věnuje v současnosti.